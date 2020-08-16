باكستان تسجل 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة

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سجلت باكستان 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو. نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد نقلا عن المركز الوطني للقيادة والسيطرة المعني برصد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك ترتفع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 288 ألفا و717 وحالات الوفاة إلى 6168.

وكانت باكستان قد رفعت يوم الاثنين الماضي القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تحذيرات الأطقم الطبية من إمكانية ارتفاع حالات العدوى في البلاد مجددا.

وقال قصير سجاد الأمين العام لرابطة الأطباء "الرابطة الطبية الباكستانية تشعر بالاندهاش إزاء قرار فتح جميع القطاعات في وقت واحد".

ويمكن للمؤسسات التجارية والصناعية العمل بصورة طبيعية الآن، مما يعني أنه يمكن للمواطنين الذهاب لدور السينما وصالونات التزيين وأماكن العبادة.

مع ذلك، سوف تظل قاعات الأفراح مغلقة حتى 15 سبتمبر المقبل.

وسوف يظل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي إجباريا في الأماكن العامة.