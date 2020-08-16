ساسولو يضم مدافع فورتونا دوسلدورف

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، اليوم الأحد انتقال مدافعه كان ايهان إلى ساسولو الإيطالي وذلك بعد إنهاء الخلاف بين الجانبين على قيمة الصفقة.

ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة ايهان/25 عاما/ من النادي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا إلى نادي الدرجة الأولى في إيطاليا.

وتشير التقديرات إلى أن فورتونا نجح بعد التفاوض في الحصول على أكثر من المليوني يورو المنصوص عليهما في عقد اللاعب التركي الدولي مقابل فسخ العقد.

من جانبه، قال أوفه كلاين المدير الرياضي لفورتونا :"نحن سعداء للغاية بالتوصل إلى اتفاق مع ساسولو لأسباب ليس أقلها موقفنا الثابت، ونحن راضون للغاية بهذا الاتفاق من وجهة النظر المالية".

كان ايهان انضم إلى فورتونا في 2016 وخاض مع الفريق 113 مباراة في الدرجة الأولى والثانية.