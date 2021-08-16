 غلق وتشميع 11 مركزا للدروس الخصوصية في السنطة - بوابة الشروق
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غلق وتشميع 11 مركزا للدروس الخصوصية في السنطة

علاء شبل
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 3:21 م
قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 11 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قرارا بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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