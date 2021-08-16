ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 70 قتيلا و47 مفقودا

أعلن مسئولون في تركيا اليوم الإثنين أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال المزيد من الجثث من موقع الفيضانات العارمة التي دمرت بلدة في شمال البلاد لترتفع حصيلة القتلى إلى 70 شخصا حتى الآن.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الأمطار الغزيرة قد اجتاحت مقاطعات شمال غرب البلاد في 4 أغسطس الجاري ، مما تسبب في حدوث فيضانات أسفرت عن تدمير العديد من المنازل والجسور ، كما جرفت السيارات وأغلقت العديد من الطرق.

بدورها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 60 شخصا على الأقل قتلوا في محافظة "كاستامونو" فيما لقي 9 آخرون مصرعهم في محافظة "سينوب" ولقي شخص واحد حتفه في محافظة "بارتين".

من جانبها، واصلت طواقم الطوارئ اليوم الإثنين جهودها لتحديد مكان ما لا يقل عن 47 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في محافظتي "كاستامونو" و"سينوب" .. وقالت إدارة الكوارث إن حوالي 8 آلاف فرد مدعومين بكلاب إنقاذ يشاركون في جهود البحث والإنقاذ والمساعدة.

وتم إجلاء حوالي 2400 شخص من المناطق التي تشهد الفيضانات، بينهم العشرات تم نقلهم منهم إلى بر الأمان بواسطة طائرات هليكوبتر .. ويتم إيواء العديد منهم بشكل مؤقت في مساكن الطلاب.

واجتاحت الفيضانات الغزيرة تركيا بعد أن عانت البلاد من موجة حر شديدة .. بينما كانت أطقم العمل في الجنوب تعمل على إخماد حرائق الغابات التي اندلعت عبر ساحل البحر المتوسط ​بالبلاد.