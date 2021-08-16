إزالة حالتي تعد في المهد في النمسا والشغب بالأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات في المهد.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة 100 متر مربع عبارة عن تعدي بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت، دون سند من القانون وذلك بناحية النمسا نجع السباقات، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بقرية الشغب، بإزالة حالة مخالفة عبارة عن وضع مواد بناء استعدادا للشروع في بناء مخالف بمنطقة الشغب على الطريق السريع بجوار حديقة السيدة زينب ومدخل كمين قباح بمساحة 150 متر مربع، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة