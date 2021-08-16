أمريكا تعزز قواتها في أفغانستان في مسعى لتأمين مطار كابول

عززت الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان لترتفع إلى ستة آلاف جندي بعد وصول طالبان إلى العاصمة كابول.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان في بيان مشترك إنهما يهدفان لتأمين مطار كابول من أجل مغادرة آمنة لمواطني الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكرتا "أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سنقوم بزيادة وجودنا الأمني ​​إلى ما يقرب من 6 آلاف جندي، مع مهمة تركز فقط على تسهيل هذه الجهود وتتولى مراقبة الحركة الجوية".

وقالت الوزارتان أيضا إنهما تريدان الإسراع بإجلاء الآلاف من عمال الإغاثة الأفغان الذين يحق لهم الحصول على تأشيرات هجرة خاصة إلى أمريكا.

وتشهد هذه الخطوة إرسال ألف جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان، بعد يوم واحد فقط إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بإرسال تعزيز سابق قوامه ألف جندي.

وكان قد تم الإعلان عن نشر 3 آلاف جندي الأسبوع الماضي، مع وجود ألف جندي بالفعل على الأرض.

وعندما أعلن بايدن انسحاب القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، بقي حوالي 2500 جندي أمريكي في البلاد.