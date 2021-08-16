المبعوث الروسي إلى أفغانستان: أشرف غني فر بطريقة مخزية ويحق لشعبه محاسبته

اعتبر ضمير كابولوف، المبعوث الخاص الروسي لأفغانستان أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني فر من البلاد بشكل "مخز" ويستحق أن يجلبه الشعب الأفغاني للعدالة.

وقال كابولوف، وهو أيضا مدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية، في تصريحات لقناة "زفيزدا" الروسية اليوم الاثنين: "غني لم يغادر أفغانستان، وإنما هرب، وهرب بطريقة مخزية. وهذا هو الرجل الذي ادعى أول أمس، في خطاب متلفز للشعب الأفغاني، أنه مستعد للتضحية بحياته"، بحسب موقع "روسيا اليوم"ا لإخباري.

وأضاف: "عملية انتخابه شابتها شكوك، وأداؤه في الحكم كان سيئا وأنهى مسيرته بطريقة معيبة - ليس لدي وصف آخر لهذا الشخص. يستحق أن يقدمه الشعب الأفغاني إلى العدالة ويحاسبه".

وفي وقت سابق، قال غني إنه استقال من أجل منع إراقة الدماء وغادر أفغانستان مع دخول مسلحي "طالبان" كابل يوم الأحد دون قتال.

وذكر مصدر في السفارة الروسية في كابل في وقت سابق اليوم، أن غني فر من كابل بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.