أول سفيرة لأفغانستان لدى واشنطن: حقوق المرأة ستختفي تحت حكم طالبان

قالت سفيرة أفغانستان السابقة لدى الولايات المتحدة رويا رحماني إنها تتوقع أن تختفي حقوق المرأة في ظل حكم طالبان لأفغانستان.

وعبّرت رحماني -الموجودة حاليا بالولايات المتحدة- عن قلقها من أن الحروب الأهلية التي دمرت أفغانستان سوف تستمر مع سيطرة طالبان.

وأضافت رحماني -في تصريحات اليوم الأحد- أنها لم تفاجأ بسرعة تحرك طالبان للسيطرة على كثير من الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى أنه كانت هناك انقسامات في الطوائف السياسية في أفغانستان، وما حدث يمثل فشلا للديمقراطية الأفغانية وفشلا للدبلوماسية، بعد أن ضربت طالبان عرض الحائط بكل ما قدمه المجتمع الدولي على مدار العشرين عاما الماضية، لافتة إلى أن سحب القوات الدولية من أفغانستان عجل باستيلاء طالبان على الأمور.

وعبّرت رحماني -التي كانت أول سفيرة لأفغانستان لدى الولايات المتحدة، وشغلت هذا المنصب منذ 2018 حتى الشهر الماضي- عن اعتقادها أن حكومة تسيطر عليها طالبان لن تعين سفيرات في المستقبل.