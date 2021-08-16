«الزراعة» تتابع سرعة الإنتهاء من الكارت الذكي في منطقة النوبارية

أكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي محمد عبد العال، أنه عقد اجتماعا مع المراقبات الزراعية التابعة للمديرية، وذلك للتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت الخاص بكل جمعية، وذلك لعمل الاستمارات المتبقبة حتى يتم تسهيل صرف الأسمدة فى الموسم الشتوي بالكارت.

‏من ناحيته أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية محمد يوسف، أنه في إطار تعليمات وزير الزراعة بدأ اليوم وعلى مستوى الجمهورية تدريب جميع المهندسين الزراعيين على احدث التطورات في منظومة الكارت الذكي وعلى ايدي خبراء في مجال المعلومات، حيث يقوم فرق من المهندسين والخبراء للتدريب النظري والعملي لمستخدمي منظومه كارت الفلاح على مستوى مديرية الزراعة على أحدث الإصدارات وأحدث التقنيات الموجودة في منظومة كارت الفلاح.

والجدير بالذكر، أنه بعد إطلاق وزير الزراعة مؤخرا لمنظومة الكارت الذكي في منطقة محافظتي الإسكندرية والسويس والمنطقة النوبارية، تكون وزارة الزراعة قد انتهت تماما من إطلاق المنظومة في كل محافظات الجمهورية.