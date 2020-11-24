الكهرباء تنفي اختلاف التعريفة بين العدادات التقليدية والذكية: الجميع ملزم بما أعلنه مجلس الوزراء

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكون تعريفة الكهرباء المحسوبة بالعداد التقليدي أقل من العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن جميع الجهات تتقيد بالتعريفة المعلنة من مجلس الوزراء.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجورنالجي»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن العداد المسبوق الدفع يعتمد على آلية جديدة تستهدف تقديم الخدمات، والحساب الدقيق للاستهلاك الموجود أولًا بأول.

وأشار إلى أن العدادات الذكية مبرمجة على تحديد الشريحة وفقًا لأسعار تعريفة الكهرباء، وتساعد صاحبها على التحكم في الاستهلاك، منوهًا إلى أن العدادات التقليدية لا يستطيع صاحبها التحكم في مقدار الاستهلاك.