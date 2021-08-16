أمين البحوث الإسلامية: بعثة الأزهر موجودة بالكامل في مقر سفارة مصر بكابول

قال نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن بعثة الأزهر موجودة بالكامل في مقر سفارة مصر بكابول، مشيرًا إلى تواصل المجمع معهم على مدار الساعة للوقوف على آخر التطورات.

وتوقع عياد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تقل طائرة مصرية بعثة الأزهر خلال ساعات، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال طائرة خاصة حربية لإعادتهم إذا لم تستقر الأوضاع.

وأشاد بدور وزارة الخارجية في التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ودور المسؤولين داخل أو خارج الأزهر، متابعًا: «نتابع الموضوع بصفة دورية، ونحاول تذليل أي صعوبات، لأنهم توجهوا إلى أفغانستان لأداء مهمة رسمية وواجب وطني قومي، وما حدث كان مفاجئا للعالم كله».

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن أعضاء البعثة 23 فردًا سيغادرون أفغانستان بمجرد استقرار الوضع، منوهًا إلى أن البلاد تشهد حالة من الانفلات الأمني وحركة غير طبيعية في المطار.