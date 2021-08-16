العراق:تسجيل 68 وفاة و8830 إصابة جديدة بكورونا

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ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأثنين أنه تم تسجيل 68حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 19 ألفاو740 حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 8830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و784الفا و594اصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 9246 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و605آلفا و296 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42الفا و 579فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعو للفحص المختبري إلى 13مليونا و 788الفا و911.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و626الفا و447شخصا.