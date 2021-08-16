النيابة تتحفظ على 52 طن ألعاب نارية وجنسية وأجهزة تتبع بميناء الإسكندرية

قررت نيابة الميناء في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على حاويتين قادمتين من دولة الصين على أنهما أجهزة كهربائية، وتبين حملهما 52 طن و360 كيلو جرام ألعاب نارية متنوعة، وكذا ألعاب جنسية، وعدد من أجهزة التتبع، محظور استيرادهما، بالمخالفة للمستندات الرسمية.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئول شركة الاستيراد لسؤاله والتحقيق معه عن ملابسات الواقعة.



وجاء قرار النيابة العامة، عقب تمكن ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مسئولي مصلحة جمارك الإسكندرية، من إحباط تهريب المضبوطات بالمخالفة للقوانين، ونظم الاستيراد، وتعليمات وزارة الداخلية، والأمن العام.



وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الفحص بالأشعة، والإدارة العامة للحركة، حول الاشتباه في 2 حاوية، قادمين من دولة الصين، إلى ميناء الإسكندرية البحري، بساحة الحاويات والصنف الوارد وفقا للمستندات، أدوات كهربائية.



وبتشكيل لجنة "أمنية – جمركية"، تبين بالمعاينة الفعلية أن الوارد الفعلي داخل الحاويتين، عبارة عن 52 طن و360 كيلوجرام ألعاب نارية متنوعة، وكذا ألعاب جنسية، وعدد من أجهزة التتبع.



وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.