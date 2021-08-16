وزير الخارجية الألماني: أسأنا تقدير الموقف في أفغانستان

اعترف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين بإساءة تقدير الموقف في أفغانستان وذلك على خلفية استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي :" ليس هناك شيء يمكن تجميله، نحن جميعا، الحكومة الاتحادية وأجهزة الاستخبارات والمجتمع الدولي، كلنا قدرنا الموقف على نحو خاطئ".

وسبق ذلك، توجيه انتقادات كبيرة للحكومة الألمانية واتهامها بالتهوين من التقدم السريع لطالبان على الأرض والتباطؤ في إجلاء الموظفين المحليين الأفغان، كما أنها لم تبدأ في إجلاء المواطنين الألمان قبل ليلة الأحد/الاثنين الماضية بعد دخول قوات طالبان إلى القصر الرئاسي في كابول.

أضاف ماس أنه لم يكن من المتوقع أن القوات المسلحة الأفغانية ليست على استعداد لمواجهة طالبان " وكان هذا تقدير خاطئ منا جميعا، وبالتأكيد سيتعين علينا الحديث عن ذلك".