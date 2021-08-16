بلومبرج: بايدن يعتزم الكشف عن أكبر زيادة على الإطلاق في برنامج المساعدات الغذائية الداخلي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن أكبر زيادة طويلة الأجل في برنامج المساعدات الغذائية في تاريخ البرنامج، مما يمنح الأمريكيين المزيد من المال لشراء البقالة وإضافة مليارات الدولارات من التكاليف إلى الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الذي من المتوقع أن يصدر يوم غد الاثنين إن متوسط الاستحقاقات في تشرين أول/أكتوبر سيزيد بأكثر من 25% عن مستويات ما قبل الجائحة لـ 42 مليون شخص في البرنامج.

وتعني هذه الزيادة أن متوسط الاستحقاقات الشهرية سيرتفع بمقدار 36 دولار للشخص الواحد من 121 دولار، وفقا للمسؤول.

وقال المدافعون عن مكافحة الجوع إن الدعم الحكومي غير كاف. وتعتزم وزارة الزراعة زيادة المدفوعات من خلال مراجعة قائمة الأطعمة المستخدمة لتقدير التكلفة لنظام غذائي يحتوي على العناصر المهمة. ولا تعد موافقة الكونجرس مطلوبة لهذا التغيير، بحسب بلومبرج.