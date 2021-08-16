 رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير الميادين بحي المطار - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير الميادين بحي المطار

محمد راشد
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 3:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 3:20 ص

تابع طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال التطوير بميادين المدينة، حيث تفقد تطوير ميدان النافورة والجزر الوسطي المحيطة به بمنطقة حي المطار، برفقتة شعبان طايع رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.

وأشار "لطفي" إلى أنه جاري عمل استكمال لأعمال التجميل والتطوير عن طريق تعديل تقاطعات الطريق المؤدى إلى المطار وعمل ميدان في هذا التقاطع ودهان الواجهات بنمط تكراري متميز ووضع بعض اللافتات الإعلانية على جانبي الطريق التي تدل على طابع وهوية المدينة، وذلك ضمن المخططات الجاري تنفيذها لتطوير الطرق ضمن الهوية البصرية للمحافظة وتجهيزات افتتاح طريق الكباش وخدمة المسار السياحى.

كما تابع "لطفي"، جولته لتفقد أعمال وضع حواجز خرسانية أمام مدخل ترعة العرب، وبرفقته مدحت عبد العال نائب رئيس حي شرق وذلك للحد من إلقاء المخلفات بجوار الترع والمصارف الزراعية.

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