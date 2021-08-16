توزيع 20 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة سانت كاترين

استهدفت القوافل التابعة لصندوق تحيا مصر، 7 تجمعات بدوية تابعة لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرتي "بالهنا والشفا"، و"دكان الفرحة".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المبادرة استهدفت 550 أسرة داخل 7 أودية تابعة لمدينة سانت كاترين وهم منطقة الشيخ عواد، والطرفة، والنصرة، الأسباعية، وأم هرابة، وأبو سيلة، ووادي الراحة، لتوفير الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الاثنين، أنه جرى دراسة حالة هذه الأسر المقيمة داخل الـ 7 تجمعات، وتبين احتياجهم معظمهم لأسقف منازل، وأغطية وأمتعة وأسرة، وجاري توفير أسقف لهذه المنازل، وتوفير الأغطية والأمتعة.

وأكد أنه جرى توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على تلك الأسر بواقع 20 طنا من الدواجن والمواد الغذائية الجافة، ومعلبات من العصائر والألبان، كما تضمنت القافلة تنظيم احتفالية "دكان الفرحة" لإدخال روح البهجة والسعادة على الأطفال المقيمين بهذه المناطق، من خلال توزيع شنط مدرسية، وملابس جديدة، وحلوى على الأطفال.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لتلك المبادرة التي تعد نموذجًا لتدعيم الشراكة بين صندوق تحيا مصر ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لسكان المناطق الأكثر احتياجًا.