هادي يدعو واشنطن إلى حث المجتمع الدولي على دعم اليمن

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حث المجتمع الدولي على دعم بلاده لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استقبل الرئيس هادي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، في لقاء انعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد هادي حرصه على تحقيق آفاق السلام التي يتطلع إليها شعب اليمن، بعد معاناة طويلة من حرب انقلابية للميليشيات الحوثية الإيرانية على توافق وإجماع الشعب اليمني في الوئام والاستقرار والعيش الكريم.

وقال هادي إن جماعة الحوثي تسعى لفرض نهجها ونقل التجربة الإيرانية لليمن، والتي لا يمكن القبول بها مطلقاً من قبل شعبنا اليمني.

وأشار هادي إلى التزام الحكومة الشرعية بكل مساعي السلام في مختلف محطاته، وآخرها اتفاق ستوكهولم(2018).

وتابع الرئيس اليمني قائلا: "بموجب الاتفاق أوقفنا دخول قواتنا محافظة الحديدة، بعد أن كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة، وبمقابل ذلك لم يلتزم الحوثيون بتعهداتهم في فك الحصار عن محافظة تعز وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) باعتبارها أولى خطوات السلام".

وتعاني اليمن من حرب مستمرة منذ نحو 7 سنوات، بين القوات الحكومية والحوثيين، ما أدى إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.