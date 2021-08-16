الكويت تدعو كافة الأطراف الأفغانية لضبط النفس حقنا للدماء

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دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة الأطراف الأفغانية لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في جمهورية أفغانستان.

وشددت الوزارة على أهمية عمل الجميع معا للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات شعبه الصديق.

وحذرت الكويت مواطنيها أمس الأحد من زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فورا.