 الكويت تدعو كافة الأطراف الأفغانية لضبط النفس حقنا للدماء - بوابة الشروق
الإثنين 16 أغسطس 2021 8:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

الكويت تدعو كافة الأطراف الأفغانية لضبط النفس حقنا للدماء

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 7:52 م

دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة الأطراف الأفغانية لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في جمهورية أفغانستان.

وشددت الوزارة على أهمية عمل الجميع معا للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات شعبه الصديق.

وحذرت الكويت مواطنيها أمس الأحد من  زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فورا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك