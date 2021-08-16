شهد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، احتفالات القوات المسلحة بعيدها السابع والستين التي أقيمت بمنطقة ودكولي بالفشقة بمشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقادة القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الأخرى.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، أكد «حمدوك» أن القوات المسلحة ظلت على الدوام أمينة على تراب الوطن ومنحازة للشعب، معربا عن سعادته بزيارة أراضي الفشقة التي تم استردادها مؤخرا.



وأبان رئيس الوزراء السوداني إن عودة السودان إلى المجتمع الدولي من شانها أن تسهم في تأهيل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن افتتاح «كبري ودكولي» يعد بداية النهاية للتهميش.



وبشر بأن عهد الحلول المستوردة قد انتهى وأن الحكومة سوف تستشير أهل المنطقة في تنميتها، مضيفًا: «مثلما نريد أن تكون علاقتنا مع الجارة إثيوبيا جيدة إلا أننا في نفس الوقت لن نفرط في شبر من أرض الوطن».



وأوضح أن التناغم بين العسكريين والمدنيين في حكومة الفترة الانتقالية حفظ البلاد من التشظي والتفكك.