غدا بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة

قالت وزارة المالية إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة والهيئات العامة على ثلاثة أيام متواصلة بداية من يوم غد 17 أغسطس للعاملين بـ23 وزارة وهيئة، ويوم 18 أغسطس فى 20 وزارة وهيئة وباقى الهيئات والوزرات فى يوم 19 أغسطس، أما الجهات الأخرى يتم صرفها يومي 22 و23 أغسطس.

ويتم صرف المرتبات غدا فى كل من وزارة الصحة، وزارة التموين، والنقل، قطاع الأعمال العام، ووزارة الداخلية، ومجلس النواب، وزارة السياحة والبترول كما سيتم صرفها فى كلا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة.

وناشدت وزارة المالية الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف المرتبات، مؤكدة بأن الرواتب متاحة للجميع في أي وقت اعتبارًا من تاريخ المحدد للصرف حسب كل وزارة.