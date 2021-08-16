محافظ جنوب سيناء يقرر تنظيم أسبوع سياحي لصربيا في أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه قرر تنظيم أسبوع سياحي لدولة صربيا، يجري خلاله دعوة عدد من كبار الشخصيات السياسية، والسياحية، والإعلامية، والدينية بدولة صربيا، للتعرف على إمكانات مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أنه يهدف إلى التنشيط السياحي للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، من خلال اطلاع كبار الشخصيات من دولة صربيا على أنواع السياحة المتعددة بالمدينة، ومنها "الترفيهية، والثقافية، والصحية، والدينية، المؤتمرات، الرياضية، وذلك في إطار تنوع الأسواق السياحية، وخاصة الواعدة منها.

وقال المحافظ، إنه يسعى إلى تفعيل عدد من البرتوكولات المشتركة الموقعة، وخاصة اتفاقية التآخي بين مدينتي نيش وشرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى زيارته الأخيرة التي قام بها لدولة صربيا الشهر الماضي على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، لتوثيق التعاون في عدد من المجالات الحيوية المشتركة وعلى رأسها التنشيط السياحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.