عبد الرحيم كمال يرد على منتقدي مسلسله «القاهرة - كابول» بعد سيطرة طالبان

هاجم المؤلف عبد الرحيم كمال، منتقدي مسلسله الأخير "القاهرة - كابول"، وذلك بعد أن تأكدت المعلومات التي عرضها بعمله الدرامي، وما يحدث حاليا من اجتياح حركة طالبان لأفغانستان، ومد سيطرتها، وهيمنتها علي المدن واحدة تلو الأخرى، بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وقال كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "لما عرضنا مسلسل القاهرة - كابول طلع بعض الناس الكيوت وبعض الحازقين يقولوا إزاي تطلعوا الإرهابيين المحترمين كده ومين قال إنهم بيعملوا كده ومين قال إن علاقة أمريكا بيهم كده؟".

وتابع ساخرا: "طب إزاي الحال كده؟".

يذكر أن مسلسل "القاهرة - كابول" تم عرضه موسم رمضان الماضي، ولعب بطولته كل من طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع.