الهند تنفي في المحكمة العليا التجسس على المواطنين باستخدام برنامج بيجاسوس





قال المدعي العام الهندي توشار ميهتا خلال جلسة استماع بالمحكمة العليا إن الحكومة الاتحادية الهندية تنفي "تماما" مزاعم مراقبة الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال والقضاة باستخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي انتجته مجموعة "ان اس او جروب" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميهتا، الذي عبر عن موقف حكومة ناريندرا مودي، قوله إن الحكومة تقترح تشكيل لجنة من خبراء مستقلين من أجل "نفي الرواية الخاطئة التي نشرتها بعض المصالح الخاصة".

وطلبت لجنة بالمحكمة العليا تتألف من ثلاثة قضاة بقيادة رئيس القضاة بالهند "ان في رامانا" من الحكومة ما إذا كانت تستطيع تقديم شهادة مفصلة تحت القسم ردا على هذه المزاعم.

ويوم 5 أغسطس، طلبت المحكمة العليا الهندية حضور المدعي العام في جلسة الاستماع الخاصة ببرنامج بيجاسوس.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة غدا الثلاثاء لنظر طلبات بإجراء تحقيق في مزاعم استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس على المواطنين.