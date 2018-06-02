 الفتيات يتفوقن علي البنين في أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا - بوابة الشروق
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الفتيات يتفوقن علي البنين في أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 1:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 1:45 ص

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات لجنة النظام والمراقبة لقطاع المعاهد الأزهرية، مساء اليوم الأحد، اسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة المنيا، عن العام الدراسي (1441-1442) هجريا، (2020-2021) ميلاديا، وعددهم 13 بينهم 8 فتيات.


أولا: اسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنيا (القسم العلمي):
1-حسن أحمد ناجي عبد الكريم، رقم الجلوس 115356 معهد بني مزار، المجموع 640، الأول، بنسبة 98.46%.
2-تهاني طلال محمد علي، رقم الجلوس، 137759، معهد فتيات ديرمواس، المجموع 634، الثاني، بنسبة 97.54%.
3-محمد محمود صالح محمد، رقم الجلوس 115545، معهد مغاغة، المجموع 630 درجة، الثالث، بنسبة 96.92%.
4-إسلام محمد طه أحمد، رقم الجلوس 115313، معهد الفكرية، المجموع 626، الرابع، بنسبة 96.31%.
5-ريحانه محمد شعبان، رقم الجلوس 137817، معهد فتيات مطاي، المجموع 622 درجة، الخامس، بنسبة 95.69%.


ثانيا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- مبصر):
1-ريحاب محمد محمد إبراهيم، رقم الجلوس 67612، معهد فتيات سيف النصر ببردونة، المجموع 604، الأول، بنسبة 95.87%.
2-يمني حمادة فايز عبد الرازق، رقم الجلوس 67672، معهد فتيات إبشاق، المجموع 603، الثاني، بنسبة 95.71%.
3-الاء إسماعيل محمد محمد، رقم الجلوس 67341، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 596، الثالث، بنسبة 94.60%.
4-فاطمة إبراهيم خلف عبد الحميد، رقم الجلوس 67365، معهد فتيات بني عبيد، المجموع 595، الرابع، بنسبة 93.65%.
5-ولاء عبد الحميد علي خليفة، رقم الجلوس 67670، معهد فتيات إبشاق، المجموع 590، الخامس، بنسبة 93.65%.


ثالثا: أوائل الثانوية الأزهرية بالمنيا (القسم الأدبي- كفيف):
1-رامي عيد محمد عثمان، رقم الجلوس 35637، معهد العدوة، المجموع 493، الأول، بنسبة 78.25%.
2-عادل عاشور محمد عبد الوهاب، رقم الجلوس 35638، معهد مغاغة، المجموع 438، الثاني، بنسبة 69.52%.
3-نورهان رمضان توفيق إبراهيم، رقم الجلوس 77045، معهد فتيات العدوة، المجموع 430، الثالث، بنسبة 68.25%.

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