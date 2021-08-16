أبدى الحارس تيبو كورتوا، سعادته الغامرة لتمديد تعاقده مع ناديه ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن حصد لقب دوري أبطال أوروبا، يأتي في صدارة قائمة أمنياته.

وذكر كورتوا عبر موقعه الإلكتروني "كيف مرت السنوات. لا زلت أتذكر المرة الأولى التي دخلت فيها ملعب البرنابيو. الأجواء في غرف تغيير الملابس. صوت هتافات تشجيع الجماهير من المدرجات. بعد 3 سنوات، يسعدني أن أعلن تمديد عقدي مع ريال مدريد حتى عام 2026".

وتابع "سألتني عائلتي وأصدقائي مؤخرًا عن المكان الذي أود اللعب فيه خلال السنوات المقبلة. لا زالت إجابتي اليوم كما كانت عندما كنت صغيرا: ريال مدريد".

ونوه "إضافة عامين آخرين مع أفضل قميص في العالم، يجعل حلم الطفولة أكثر عذوبة. أحب كثيرًا كوني جزءا من ريال مدريد. إنها نعمة أن تكبر عائلتي في المنزل بعائلة جديدة في الملعب".

ويرى كورتوا (29 عاما) أن مواصلة الدفاع لسنوات أخرى عن قميص ريال مدريد "هو شرف حقيقي"، مؤكدًا أنه يشعر بوجوده داخل منزله.

وأضاف "ممتن لاستقبالهم لي بهذه الحرارة. بالنسبة لي هذا التمديد يمثل مكافأة لجهودي خلال العام الماضي. إنه يشجعني على العمل بجد أكبر وبذل قصارى جهدي من أجل أفضل ناد في العالم".

وأتم "خلال السنوات الخمس المقبلة، سأقوم بكل ما في وسعي إلى جانب فريقنا للفوز ببطولات جديدة من أجل جماهير ريال مدريد".