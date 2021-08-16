قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تدير ملف جائحة كورونا بنجاح كبير وحكمة حتى اللحظة، لافتًا إلى أنها نجحت في توفير اللقاحات والأجهزة والمعدات.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامية سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مصر أنشأت المؤسسات العلاجية وأماكن العزل الخاصة بالمرضى، فضلًا عن إتاحة كوادر بشرية مدربة ومؤهلة عملت بكفاءة وإخلاص وانتماء شديد.



وأشار إلى أن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، شهد الحديث عن الملف الصحي وفيروس كورونا والتطعيمات والتشخيص المبكر للأمراض وملف صحة المرأة، مؤكدًا أن مصر أدارت ملف كورونا بحكمة شديدة دون عوائق في التمويل.



وعن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، أجاب مستشار الرئيس للصحة: «صديق عزيز وغالي ونعمل كل ما يمكن لعبوره من الأزمة»، رافضًا الحديث بشكل تفصيلي عن الحالة بعد سؤال سيد علي عنها.