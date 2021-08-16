الكاظمي: الفساد وسوء الإدارة عاملان أدّيا إلى سقوط نينوى بيد داعش الإرهابي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت في سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاظمي - خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي التي عقدت في الموصل اليوم الاثنين - "لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين، وأهل الموصل منهم، دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً".

وأضاف - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعمار الموصل، وتم التوجيه بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.