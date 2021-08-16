ميركل: استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان تطور مرير للغاية

وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مهمة القوات الدولية في أفغانستان بأنها مخيبة للآمال.



وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين إنه بعيدا عن مكافحة الإرهاب " فإن كل شيء لم ينجح ولم يتم إنجازه على النحو الذي كنا ننويه، وهذا استنتاج مرير".



وفي إشارة إلى محاولة تحويل أفغانستان إلى الديمقراطية ونشر السلام وإقامة مجتمع حر في البلاد، قالت ميركل إنه لم تكن هناك "جهود ناجحة" وطالبت بأخذ الدروس من هذا الأمر " وصياغة الأهداف على نحو أصغر" في مثل هذه المهام.



واستطردت ميركل قائلة إن حركة طالبان استعادت مجددا كل أفغانستان تحت سيطرتها " وهذا تطور مرير للغاية".



وأضافت ميركل أن هذا التطور " بطبيعة الحال مرير ومأساوي ومخيف بالنسبة للناس في أفغانستان" لافتة إلى أن التطور مرير أيضا بالنسبة لألمانيا.



وذَكَّرَتْ ميركل أيضا بالجنود العديدين التابعين للحلفاء الغربيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للمهمة في أفغانستان بينهم 59 جنديا ألمانيا.



وأوضحت ميركل أن حكومتها كانت تفترض أنه سيكون هناك المزيد من الوقت بعد انسحاب القوات الدولية لإيجاد حل للموظفين المحليين في أفغانستان.



وقالت إن الأمور تسارعت والجيش الأفغاني لم يبد أي مقاومة تقريبا "لأي سبب كان" في مواجهة طالبان " وهكذا كان لدينا تقييم خاطئ، وليس هذا تقديرا ألمانياَ خاطئا بل إنه تقدير منتشر على نطاق واسع"، وتابعت أنها تؤيد تقييم وزير خارجيتها هايكو ماس.