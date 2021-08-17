 جنوب أفريقيا تخطب ود المستثمرين لإنعاش الموانئ الحكومية - بوابة الشروق
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جنوب أفريقيا تخطب ود المستثمرين لإنعاش الموانئ الحكومية

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 11:59 م

تسعى شركة الموانئ والسكك الحديد المملوكة لدولة جنوب أفريقيا إلى شريك يأخذ حصصًا في اثنتين من صالات الحاويات؛ لتعزيز الكفاءة والروابط مع الطرق التجارية العالمية.

 

وقالت الرئيسة التنفيذية بورتيا ديربي في مقابلة نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إن شركة "ترانسنت إس أو سي" خصصت أكبر منشآتها في ديربان، الواقعة على الساحل الشرقي، إلى جانب موقع نجكورا الواقع بأقصى الجنوب، للشراكات مع الشركات الخاصة.  

 

وأضافت ديربي أنه من المقرر أن تبدأ تلك العملية بطلب للحصول على معلومات لقياس مدى الاهتمام من المزايدين المحتملين، ويمكن للشركة ومقرها جوهانسبرج أن تصدر في النهاية أسهما مقابل الاستثمارات.

 

وكان موقعا ديربان ونجكورا بين موانئ الحاويات الأسوأ أداء في العالم في 2020، بحسب بحث جمعه البنك الدولي و مؤسسة "آى إتش إس ماركت". 

 

وجرى إدراج موقع ديربان في المرتبة الأخيرة بين 351 موقعا على أساس إداري، بينما نجكورا في قاع القائمة الإحصائية.  

 

وكان ديربان أكثر ميناء حاويات ازدحاما بالحركة في أفريقيا جنوب الصحراء قبل جائحة فيروس كورونا، بحسب نسخة قائمة المئة ميناء الخاصة بشركة لويد لعام 2020.


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