رئيسي: ندعو جميع الفرقاء الأفغان للتوصل إلى وفاق وطني

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان، والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار.

وقال رئيسي في تصريحات له اليوم الاثنين: "إيران سوف تسعى لتأمين الاستقرار في أفغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق والجار للتوصل إلى وفاق وطني".

وأضاف أن "الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن تكون فرصة لتجديد الحياة والأمن والسلام المستمر في هذا البلد".

وعبر رئيسي عن اعتقاد القيادة الإيرانية أن "الأمن والاستقرار في أفغانستان لا يأتي إلا عبر احترام إرادة هذا الشعب المظلوم".

وقال: "إيران ترصد تطورات الأحداث في أفغانستان وتلتزم بسياسات حسن الجوار في علاقاتها مع هذا البلد".

• الجيش الإيراني: حدودنا مع أفغانستان مؤمنة

من جهته، أكد نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني أنه "لا داعي لقلق المواطنين من أمن الحدود الشرقية"، وذلك بعد سيطرة مقاتلي حركة "طالبان" على كل أراضي أفغانستان أمس الأحد.

وأضاف المسؤول: "لا تستطيع أي طائرة أو مسيرة أو جسم طائر دخول المجال الجوي الإيراني دون إشرافنا واطلاعنا.. جهوزية القوات المسلحة تضمن أمن الحدود".