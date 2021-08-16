اتحاد جدة يستعيد توازنه ويهزم الرائد في الدوري السعودي

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استعاد فريق اتحاد جدة توازنه في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتغلب على ضيفه الرائد 3 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية المباراة حصل اتحاد جدة على ضربة جزاء ترجمها فهد مساعد المولد إلى هدف السبق.

وأضاف المدافع المصري الدولي أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة 15 وتكفل البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا بالهدف الثالث في الدقيقة 42.

وبدأ الاتحاد مشواره في الموسم الجديد بالخسارة على ملعب الفيحاء بهدف دون رد فيما بدأه الرائد بالفوز على الفتح بهدف.

وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ويتفوق بفارق الأهداف على الرائد.