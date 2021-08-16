ثقافة الوادي الجديد تواصل تنفيذ معرض كتاب القرية

يواصل فرع ثقافة محافظة الوادي الجديد، تنفيذ معارض كتاب القرى في إطار خطة الأنشطة الثقافية، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وقال محسن حسب، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إنه يتم تنفيذ معرض كتاب القرية للأسبوع الرابع، حيث يقام هذا الأسبوع في بيت ثقافة قرية الراشدة، وسط إقبال عدد كبير من الرواد ابناء القرية اللذين أشادوا بالمعرض.

وأشار إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة متنوعة من كتب الأطفال بأسعار مخفضة للجمهور، ويستمر المعرض حتى الخميس 19 أغسطس الجاري.