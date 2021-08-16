مقتل شاب بسلاح أبيض في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

لقي شاب مقتله في مشاجرة بمدينة إسنا بالأقصر، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى طيبة التخصصي، عقب نقل الإسعاف إليها.

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بمقتل «محمود ..ت،» 33 سنة، مصابًا بطعنات بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر، انتهت بمصرع الشاب محمود.ت، 33 عاما، والذي لفظ أنفاسه قبل إسعافه بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهم فيها، والتحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى طيبة التخصصي، تحت تصرف النيابة لحين انتهاء تقرير الطب الشرعي.