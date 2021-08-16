 جرحى في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 16 أغسطس 2021 9:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

جرحى في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 9:28 م

أصيب خمسة أشخاص اليوم الإثنين بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات إسرائيل في بلدة كفرتبنيت في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح "بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي في أحد المنازل في بلدة كفرتبنيت النبطية، تسكنه عائلة سورية".

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة. 

وكانت إسرائيل قد خلّفت بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 أكثر من مليون قنبلة عنقودية وقذائف الى جانب الألغام، حيث أدى انفجار بعضها إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بجروح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك