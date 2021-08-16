سابيتسر يتغيب عن تدريب لايبزج

تغيب قائد فريق لايبزج الألماني لكرة القدم مارسيل سابيتسر اليوم الاثنين عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة.

وأعلن المدير الفني للفريق يسه مارش أن اللاعب النمساوي/27 عاما/ تغيب عن التدريب الافتتاحي الأسبوعي بسبب مشاكل طفيفة في العضلة الضامة.

في الوقت نفسه، أكد مارش أن هذه الإصابة لن تؤثر على مشاركة سابيتسر في مباراة الفريق أمام شتوتجارت يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن هناك شائعات تدور حول رحيل سابيتسر المرتبط بعقد مع لايبزج حتى نهاية يونيو 2022 حيث تشير هذه الشائعات إلى أن بايرن ميونخ لديه اهتمام جاد بضمه.

كان سابيتسر شارك كبديل في مباراة ماينز أمس الأحد والتي انتهت بهزيمة لايبزج بهدف نظيف.

كما أعلن لايبزج جاهزية لاعبه الدنماركي يوسف بولسن لمباراة يوم الجمعة حيث تعافى بولسن من إصابة في الظهر وأصبح جاهزا ليكون خيارا للمدير الفني في مركز الهجوم.

ومن المتوقع عودة الإسباني الدولي داني أولمو يوم الجمعة لكن من غير المنتظر مشاركته في اللعب قبل التاسع والعشرين من الشهر الجاري أمام فولفسبورج.