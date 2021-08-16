مسئولة الإعلام الدولي الأمريكي: نسعى للحفاظ على سلامة الصحفيين بأفغانستان

قالت كيلو تشاو القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام الدولي والتي تشرف على الإعلام المدني الأمريكي الدولي إن الوكالة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة الصحفيين العاملين في محطات البث بأفغانستان.

وأضافت تشاو، في تصريحات اليوم الأحد، إنه لن يتم التراجع عن القيام بالمهام الصحفية والإعلامية والتغطية بشأن الأحداث في تلك الدولة دعما للحرية والديمقراطية للشعب الأفغاني.

يأتي هذا بينما أشارت مصادر أمريكية إلى أن هناك مخاوف من أن يكون الصحفيون الأفغان العاملون في محطات البث الأمريكية في أفغانستان أهدافا لحركة طالبان التي باتت تسيطر على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الصحفيين حصلوا على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لكن هناك احتمالات بصعوبة خروجهم بأمان من البلاد.