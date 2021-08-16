الكاظمي يجدد الدعوة للمسيحيين المهاجرين بالعودة إلى وطنهم العراق

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأثنين الدعوة للمسيحيين العراقيين المهاجرين بالعودة إلى وطنهم العراق لترسيخ الأمن لأنهم شركاء أساسيون بهذه الأرض ونواة جذورها.

وقال الوزراء خلال زيارته مشروع إعادة إعمار كنيسة الطاهرة بمدينة الموصل أن "أهلنا المسيحيون هم شركاء أساسيون بهذه الأرض، وهم نواتها وجذورها، وقد ساهموا بفاعلية في حركة بناء الحضارات العراقية في كل حقب تأريخ البلد"،بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "من هنا أكرر الدعوة للمسيحيين المهاجرين وغيرهم من كل أطياف العراقيين، بالعودة إلى وطنهم، فالسلام والأمان والطمأنينة ستترسخ كلها وتتعزز بجهود الشباب وعطائهم لأجل بناء وطنهم، فلا مستقبل لهذا الوطن من غير جهود شبابه".

وأوضح " اليوم نحن تحت ظلال هذه الكنيسة العريقة بيت السلام والمحبة، التي تعد من بين أكبر كنائس العراق والشرق الأوسط، نستذكر ما فعله بها الإرهابيون الذين حاولوا تحويلها من دار للسلام إلى قبو للقتل والتخريب".

وقال الكاظمي إن "هذه الكنيسة هي بيت الرب، والشاهد الشامخ على فشل الإرهاب وداعميه، الذين سعوا إلى تخريب نسيج التنوع العراقي الأصيل وهذه الكنيسة ستعود إلى أفضل مما كانت عليه، عبر حملات الإعمار التي ستشهدها وبتعاون دولي كبير".

وقال رئيس الوزراء "بيت الرب هذا، وكل بيوت الله، هي حصة جميع العراقيين، خاصة بعدما اجتمعت دماؤهم من كل محافظات العراق لتحريرها، وإعادتها إلى الحياة المسالمة الآمنة مجدداً".