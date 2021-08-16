 رئيس الجزائر يقرر صرف تعويضات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات - بوابة الشروق
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رئيس الجزائر يقرر صرف تعويضات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:14 م
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، صرف تعويضات مالية بنحو 7.5 آلاف دولار لكل عائلة من عائلات ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين.

وكشفت وسائل إعلام محلية نقلا عن رئاسة الجمهورية أن هذه المكافأة ستصرف لوالدي الضحية إن كان أعزبا، ولزوجته إن كان متزوجا.

وفي السياق، أعلن تبون، عن تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية، وعين مستشاره عبد الحفيظ علاهم رئيسا لها.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر، والعمل بالمساواة مع كل المتضررين وبكل شفافية وإشراك اللجان المحلية لتحديد المتضررين.

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