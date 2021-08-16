كشف ملابسات تداول فيديو على فيسبوك يتضمن اشتعال قطار بالبدرشين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على "فيسبوك" يتضمن اشتعال أحد القطارات بالبدرشين، على خلاف الحقيقة، مصحوبا بتعليق "القطار مشتعل بالبدرشين.. أين المسئولين".



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.