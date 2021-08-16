صحة الغربية: ضبط أدوية مخدرة وأخرى منتهية الصلاحية بكفر الزيات

نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في الغربية، اليوم الإثنين، في ضبط مكان غير مرخص لبيع الأدوية بدائرة مركز كفر الزيات، به أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لخزن أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بدائرة مركز كفر الزيات، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة، تمكنت من ضبط مخزن أدوية بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.

وضبطت الإدارة كميات ٤٨٧ وحدة أدوية مهربة، وأدوية جدول ثاني مؤثرة على الحالة النفسية بكميات ١٨٠ وحدة، وأدوية منتهية الصلاحية بكميات ٢٣٠٠ وحدة، وأدوية مسجلة بوزارة الصحة بكميات ٨٥٦٩ وحدات مختلفة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي ٢١٠ آلاف جنيه تقريبا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية طالبت الأجهزة المعنية بعمل حملات وضبط سوق الدواء، وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية.