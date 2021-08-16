كوريا الجنوبية تغلق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا وتجلي معظم دبلوماسييها

قررت كوريا الجنوبية إغلاق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين إلى دولة ثالثة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القرار جاء مع تقارير دخول حركة طالبان المسلحة للعاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد، وذلك قبل أسابيع فقط من إنهاء الولايات المتحدة سحب قواتها منهية بذلك ما يقرب من 20 عامًا من الحرب.

وقالت الوزارة إن عددا قليلا من موظفي السفارة، من بينهم السفير، سيبقون في مكان آمن في أفغانستان لدعم إجلاء المواطنين الكوريين، مشددة على أنها تتشاور عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى في جهود الإجلاء.

وبعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الانسحاب من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على مغادرة الدولة التي مزقتها الحرب، ومنذ ذلك الحين، غادر معظم الكوريين البلاد.