تشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

شنت رئاسة مراكز ومدن ههيا وديرب نجم وفاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حملات على مراكز الدروس الخصوصية؛ لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.