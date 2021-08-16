الخارجية الفلسطينية: ننسق لرفع جريمة جنين للمحكمة الجنائية الدولية

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأنها تتابع مع الجهات المتخصصة تفاصيل وحيثيات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة جنين ومخيمها، وأعدمت خلالها بدم بارد أربعة شهداء من أبناء فلسطين وأصابت آخرين؛ تمهيدا لرفعها للجنائية الدولية.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الجريمة هي عملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعب فلسطين، مشيرة إلى أنها ستتابع هذه الجريمة على المستويات الأممية والدولية كافة، وعلى مستوى الإدارة الأمريكية كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال.

وشددت الخارجية في بيانها على أن صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطؤا مع الجريمة وحماية لمرتكبيها.