4 فرق طبية متنقلة لتطيعم الأهالي ضد فيروس كورونا بالفيوم

قال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت 4 فرق تطعيمات فيروس كورونا متنقلة بشكل يومي حسب أماكن التجمعات والكثافة السكانية مثل الأندية، واستاد الفيوم، وميدان السواقي، ومراكز الشباب بالقرى والمدن بالإضافة إلى الوحدات الصحية بالقرى.

وأضاف جمال أنه يتم التسهيل على المواطنين ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، ويتم إرسال رسالة فورية أثناء توجهه إلى الفرق المتنقلة لتلقي اللقاح.

كما أكد أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المحافظة بلغ أكثر من 82 ألف مواطن، مؤكدا أن العدد في تزايد مستمر بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح.

وأشار أنه المحافظة بها 16 مركز تطعيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة من بينهم "4 ببندر الفيوم، 2 بمركز طامية، 2 بمركز سنورس، 2 يوسف الصديق، أبشواى، أطسا، ومركز الفيوم"، لافتا إلى تخصيص 4 مراكز للمسافرين، سنورس أطسا، الشواشنة، وتم تطعيم 2500 خلال 4 أيام الماضية.