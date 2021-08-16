بولندا تعيد بناء قصرين دمرتهما القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مشروع قانون لإعادة بناء قصرين يعودان للحقبة الباروكية في العاصمة وارسو كانت قد دمرتهما القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت قوات الفيرماخت "قوة الدفاع" الألمانية قد قامت بتفجير قصر برويل وقصر ساسكي بعد انتفاضة وارسو في عام 1944.

وكان أحد القصرين يستخدم كمقر لهيئة الأركان العامة البولندية في فترة ما بين الحربين العالميتين، بينما كان الآخر مقرا لوزارة الخارجية.

وسيجري استخدام القصرين بعد إعادة بنائهما كمكاتب للبرلمان الوطني والمؤسسات الحكومية.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد، وصف دودا المبنيين بـأنهما من "معالم وارسو". وأضاف أن استكمالهما سيمثل الفصل الأخير في إعادة أعمار المدينة بعد الحرب.

ويتضمن المشروع الذي يمتد لعشر سنوات بتكلفة متوقعة تزيد عن 4ر2 مليار زلوتي بولندي (537 مليون يورو) إعادة بناء تاريخية بشكل دقيق للعديد من المباني السكنية في شارع كرولفسكا.