مستشار الرئيس عن تحورات كورونا: قد تصل مصر أو تكون موجودة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا ليس جيدًا، لافتًا إلى زيادة الإصابات وظهور تحورات جديدة من الفيروس.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الوضع الوبائي في مصر جيد، موضحًا أن الدولة تشهد زيادة طفيفة في الأعداد وانخفاضًا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة.



وأكد أن الدولة تسعى بشكل كبير ومؤثر للحصول على كميات كبيرة من لقاحات كورونا وهو ما أدى إلى زيادة الحالات التي تتلقى التطعيمات يوميًا، مشددًا على أهمية استمرار الاحتياط والاحتراز الشديد.



وأشار مستشار الرئيس للصحة، إلى أهمية التطعيم الجماعي للمواطنين بعد توجيه الرئيس السيسي لتلقيح الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودا مضنية مادية وسياسية واقتصادية للتقليل من مخاطر المرض.



وعن وصول تحورات كورونا إلى مصر، أجاب: «سواء دلتا أو ألفا أو جاما أو بيتا قد يصل أو يكون موجودًا، نرصد الشكل الوبائي والإكلينيكي للتعامل مع الحالات وقوة انتشارها وتأثيرها على الوضع البيئي في مصر، والشكل الإكلينيكي للأعداد الجديدة لا يختلف عن الأشكال السابقة».



وأوضح أن تحورات كورونا وصلت إلى 163 دولة، متابعًا: «لا بد من المراقبة واتباع الإجراءات الاحترازية، والتعرض لموجة رابعة أمر وارد وهو ما يتطلب المتابعة واتخاذ الاحترازات الشديدة».