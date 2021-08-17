الأردن وقطر تبحثان سبل التعاون الثنائي في كافة المجالات

استقبل ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية عمان بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بترا، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.