العراق يستعد للتعاقد على شراء ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا

أفاد مسؤول عراقي بأن بلاده تستعد لرفع تعاقدات شراء لقاح كوفيد-19 إلى 48 مليون جرعة متنوعة من شركات عالمية رصينة في مجال إنتاج اللقاحات.

وقال الدكتور رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة في العراق لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة والبيئة تسعى لإضافة 18 مليون جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الجرعات إلى 48 مليون جرعة متنوعة المصادر ومن شركات رصينة لإنتاج اللقاحات.

وذكر أن معظم الدفعات التي تم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات للوزارة ومن المؤمل أن تصل نهاية العام الحالي وأن هذه الكميات لا تشمل الدفعات التي وصلت إلى البلاد كهدايا من بعض الدول.

وأعرب المسؤول العراقي عن الأمل في أن تسهم الكميات المستلمة من جرعات اللقاحات وما سيتم استلامها خلال الأسابيع المقبلة بتحقيق النسبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للبلدان في نهاية العام الحالي التي تقضي بتطعيم 60% من الفئات المستهدفة من عمر 18 عاما صعودا.

وكان العراق قد شرع منذ شهر مارس الماضي بعمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بإستخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات هي فايزر وسينوفارم واسترازينكا ضمن أكثر من 750 منفذا للتلقيح في عموم البلاد حتى تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أكثر من مليونين و500 ألف شخص.

وسجلت أعداد الإصابات المسجلة في العراق ارتفاعاً كبيرا تجاوز مليون و800 ألف إصابة وبمعدل يبلغ نحو 8 آلاف إصابة يوميا فيما تجاوز معدل الوفيات المسجلة سقف 19 ألفا و600 حالة وفاة في أرجاء البلاد بما فيها مدن إقليم كردستان.