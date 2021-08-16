شائعة قتلت الأفغان في كابول

قالت مصادر محلية في العاصمة الأفغانية كابول، إن شائعة أطلقها مجهولون وانتشرت كالنار في الهشيم تسببت بمقتل عشرات الأفغان الذين اندفعوا على المطار وقضوا تدافعا أو سقوطا من الطائرة.

والشائعة الكاذبة، بحسب المصادر المحلية التي أخبرت موقع "روسيا اليوم" الإخباري، نصت على أن كل من يصل للمطار سوف تساعده الوفود الغربية (الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، إلخ) وتصطحبه معها على متن طائرات جاءت خصيصا لذلك، حتى لو لم يكن يمتلك أوراقا رسمية.

وانطلق آلاف المواطنين الأفغان إلى المطار وحدثت فوضى كبيرة، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق مجموعات الناس التي انتشرت على المدرج، كما أن عددا من الأفغان فقد حياته بعد وقوعه من على متن طائرة عسكرية أمريكية تعلق بعجلاتها أثناء عملية الإقلاع